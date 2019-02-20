Дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки авто.

Добрый день ! нужна подписная страница на видео курс . Соответственно все блоки – шапка – подписка – о чём курс – цели и т.д. с маркетингом я не дружу .. сама тематика курса – в ...
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Необходимо разработать дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки автомобилей.Очень желательно чтобы исполнитель также занимался и вёрсткой этого дизайна.Надо найти тонкую грань между промо-сайтом, интернет-магазином и всё это связать с адаптивной вёрсткой.
Соблюдение Технического Задания (можно не строгое, так как хотелось бы видеть в исполнителе профессионала, который сможет внести какие-то свои знания и опыт).
Обязательные требования к дизайну и вёрстке:
- кроссбраузерность;
- адаптивность;
- быстрая скорость загрузки (в первую очередь на мобильных устройствах).
Возможно понадобится дальнейшее взаимодействие с программистом по вёрстке и "доточки" элементов дизайна.
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