Дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки авто.

Необходимо разработать дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки автомобилей.Очень желательно чтобы исполнитель также занимался и вёрсткой этого дизайна.Надо найти тонкую грань между промо-сайтом, интернет-магазином и всё это связать с адаптивной вёрсткой.

Соблюдение Технического Задания (можно не строгое, так как хотелось бы видеть в исполнителе профессионала, который сможет внести какие-то свои знания и опыт).

Обязательные требования к дизайну и вёрстке:

- кроссбраузерность;

- адаптивность;

- быстрая скорость загрузки (в первую очередь на мобильных устройствах).

Возможно понадобится дальнейшее взаимодействие с программистом по вёрстке и "доточки" элементов дизайна.