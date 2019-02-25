Дизайн сайта завода с нуля

$30
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок262 просмотра
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есть сайт (ссылку отправлю личным сообщением).

нужно переделать дизайн полностью. дизайн сайта с нуля. сделать его коммерческим, с упором на продажи.

классический вид: шапка, левая колонка, основная часть, подвал.

страницы: главная, информационная, категория, карточка товара.

подробное задание обсудим, когда созвонимся.

для ориентировки хоть приблизительно предлагайте.

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Дизайн сайта
5 лет назад
t3n13
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Elena___M
Елена 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$20
10 дней
WMZ
всё по заданию. были доработки, победили. спасибо. рекомендую.
все отлично, рекомендую
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