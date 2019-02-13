Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Моя основная специализация - разработка дизайна интерфейсов от простых лендингов и сайтов-визиток до интернет-магазинов. Опыт в веб-дизайне 2 года.
Работаю по предоплате 50%. Я очень дорожу своей репутацией, поэтому если на первых этапах сотрудничества моя работа Вас не устроит, без проблем верну предоплату.
Стоимость обсуждается после предоставленного Вами задания.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Предоставление Вами задания.
2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения в письменной форме.
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Вносим правки (если возникнет в этом необходимость).
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
Работаю в таких программах:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe XD;
- Figma.
ПРИНЦИПЫ МОЕЙ РАБОТЫ:
- Индивидуальный подход к каждому проекту
- Соблюдение сроков
- Адекватная стоимость
ОПЛАТА:
WebMoney (WMZ, WMR).
На карту Приватбанк
Перевод Western Union
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
Буду рада сотрудничать с Вами и помочь в реализации Ваших идей и целей!
С уважением, Елена
Почта: [email protected]
Telegram: @elenamerzlikina
Телефон: +3 8(095) 531 02 00
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