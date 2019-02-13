Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Моя основная специализация - разработка дизайна интерфейсов от простых лендингов и сайтов-визиток до интернет-магазинов. Опыт в веб-дизайне 2 года.

Работаю по предоплате 50%. Я очень дорожу своей репутацией, поэтому если на первых этапах сотрудничества моя работа Вас не устроит, без проблем верну предоплату.

Стоимость обсуждается после предоставленного Вами задания.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Предоставление Вами задания.

2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения в письменной форме.

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Вносим правки (если возникнет в этом необходимость).

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

Работаю в таких программах:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe XD;

- Figma.

ПРИНЦИПЫ МОЕЙ РАБОТЫ:

- Индивидуальный подход к каждому проекту

- Соблюдение сроков

- Адекватная стоимость

ОПЛАТА:

WebMoney (WMZ, WMR).

На карту Приватбанк

Перевод Western Union

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

Буду рада сотрудничать с Вами и помочь в реализации Ваших идей и целей!

С уважением, Елена

Почта: [email protected]

Telegram: @elenamerzlikina

Телефон: +3 8(095) 531 02 00