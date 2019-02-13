Elena___M

Елена Elena___M

 
31 годУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Моя основная специализация - разработка дизайна интерфейсов от простых лендингов и сайтов-визиток до интернет-магазинов. Опыт в веб-дизайне 2 года. 

Работаю по предоплате 50%. Я очень дорожу своей репутацией, поэтому если на первых этапах сотрудничества моя работа Вас не устроит, без проблем верну предоплату. 

Стоимость обсуждается после предоставленного Вами задания.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Предоставление Вами задания. 

2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения в письменной форме.

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание:  оплату комиссий  за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. 

4. В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование. 

5. Вносим правки (если возникнет в этом необходимость).  

6. Согласование работы. 

7. Оплата остатка суммы за работу. 

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

Работаю в таких программах:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe XD;

- Figma.

ПРИНЦИПЫ МОЕЙ РАБОТЫ:

- Индивидуальный подход к каждому проекту

- Соблюдение сроков

- Адекватная стоимость

ОПЛАТА:

WebMoney (WMZ, WMR).

На карту Приватбанк

Перевод Western Union

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.  

Буду рада сотрудничать с Вами и помочь в реализации Ваших идей и целей!

С уважением, Елена

Почта: [email protected]

Telegram: @elenamerzlikina

Телефон: +3 8(095) 531 02 00

FigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
t3n13
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта завода с нуля
всё по заданию. были доработки, победили. спасибо. рекомендую.
все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
t3n13
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн-макет страницы сайта с услугой
отлично. вовремя. я доволен. рекомендую.
Четко структурировано ТЗ, оплата в срок, коммуникация отличная!
Ответный отзыв