Нарисовать 3ий экран

Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары). Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов). Вот рефы которые мне понравились: https://yablokistore.ru/ https://spb-apple.ru/ https://www.dns-shop.ru/ Исходя ...