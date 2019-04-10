Нарисовать 3ий экран

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

3ий экран

5 лет назад
prohunter88
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$50
2 дня
WMZ
10/10
Спасибо за проекты! Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет магазина гаджетов

    Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары). Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов). Вот рефы которые мне понравились: https://yablokistore.ru/ https://spb-apple.ru/ https://www.dns-shop.ru/ Исходя ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен Вэб Дизайнер интернет-магазина на проект

    Нужны макеты ИМ:  1) Мобильной версии  2) Версии для планшетов  3) Десктопной версии и шире  Нужны дизайны 13 страниц:  1) Главная страница  2) Страница категорий  3) Страница карточки товара  4) Страница Корзины  5) Страница форм  6) Страница избранных товаров / стравнений  7) Страница статей  8) Страница новостей  9) ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать продающий дизайн сайта

    $100

    Доброго времени суток.  Необходимо разработать стильный продающий дизайн для интернет-магазина. Основные условия сотрудничества: 1. Необходимо работать до полного утверждения дизайна заказчиком. 2. Необходимо находиться в сети не менее 8 часов в сутки и оперативно вносить правки. 3. Необходимо коммуницировать с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Добавить фоновую картинку на сайт

    Есть готовый сайт, необходимо добавить фоновую картинку.  Сайт был сделан через конструктор "net house".  Дел на 5 минут, но к сожалению я далека от этого.  Возможно дальнейшее сотрудничество. Заранее благодарна!

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Веб-дизайн для сайта по холодильному оборудованию

    $120

    Требуется веб-дизайн для сайта по холодильному оборудованию. Пример сайта с таким оборудованием:  http://kriofrost.ru/ Структуру сайта смотрите на скрине. Всего 7 страниц вместе с главной. 3 страницы внутри каталога должны будут выполнены в виде лендингов с аналогичными элементами.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Веб-дизайнер на отрисовку 2-х интернет-магазинов

    $1000

    Срочно нужен качественный веб-дизайнер для разработки внутренних и мобильных страниц сайта. Работы где-то на неделю – две, нон-стоп. ПСД Главных страниц предоставим. Утверждение у Главного дизайнера. Ваш уровень должен быть высоким, если уже делали интернет-магазины, ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Боковая панель/меню

    Необходимо на текущий макет сайта добавить боковую панель-меню(первый уровень меню - картинка/иконка, второй - текстовое). Соответственно нужна визуализация боковой панели с меню в стилистике сайта и прорисовка иконок(5-7 шт) для меню. При наведении на иконку должна ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лэндинга в PSD

    Необходимо нарисовать дизайн лэндинг пейдж Ниша: выездной ремонт Айфонов. Сроки: до четверга 18:00 часов Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с такой или похожей тематикой. Просьба! Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад