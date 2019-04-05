Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары). Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов). Вот рефы которые мне понравились: https://yablokistore.ru/ https://spb-apple.ru/ https://www.dns-shop.ru/ Исходя ...
Подписная страница на видео курс. Дизайн и разработка с нуля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ! нужна подписная страница на видео курс . Соответственно все блоки – шапка – подписка – о чём курс – цели и т.д.
с маркетингом я не дружу .. сама тематика курса – в личной переписке . Наличие ваших работ для выбора – обязательно. Желательно примерная стоимость работы
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