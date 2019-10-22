Максим Солопов mxsolopovmxsolopov
28 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
😊 Дизайнер, который ещё и любит кодить
Чем могу быть полезен?веб-дизайн: разработка лендингов, корпоративных сайтов, сайтов-визиток и др.
веб-разработка: HTML / CSS + SASS, SCSS / JavaScript / WordPress
Рабочий график
ПН-СБ 9:00-20:00
Пишите, когда удобно. Постараюсь ответить максимально оперативно.
Предоплата
Работаю по предоплате в 30-50%.
Правки, правки, правки...
Я понимаю, что не могу на 100% иметь полное представление заказчика
о проекте, поэтому все конструктивные правки выполняются мной бесплатно.
Заполнить брифПерейдя по ссылке, Вы можете заполнить бриф на дизайн сайта.
После заполнения брифа свяжитесь со мной любым удобным способом
для обсуждения деталей выполнения проекта.
КонтактыTelegram: mxsolopov
Skype: mxsolopov
Вконтакте: Максим Солопов
Instagram: Максим Солопов (@mxsolopov)
Почта: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично сделал! Рекомендую его.
Ответный отзыв
Кирилл - отличный заказчик. Грамотно описал задачу, постоянно был на связи и сразу после выполнения оплатил работу.
$9
10 баллов
4 года назад
Уже второй раз работаем с Максимом. Все нравится. Делает все быстро. Обсуждает проект, вовлечен в него. Дает качественные, профессиональные рекомендации во время обсуждения. В общем довольна. Полностью оправдал ожидания, вернусь еще раз)
Ответный отзыв
Приятно работать с Вероникой. Буду рад новым предложениям.
$40
10 баллов
4 года назад
Огонь! Отлично все сделал. И ответственно подошел к срокам. Рекомендую, хороший дизайнер. Сделали вместе два прототипа, все устраивает. Планирую и дальше работать с Максимом.
Ответный отзыв
Всегда приятно работать с Григорием. Четкая коммуникация и быстрая оплата.
$20
10 баллов
4 года назад
Отличный дизайнер с разумными ценниками, рекомендую.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от сотрудничества. Постановка задачи, коммуникация, оплата - все на высоте.
$16
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Максима как профессионала в своей деятельности. Очень быстро понял ТЗ, учел все мои пожелания и выполнил работу так как я хотела. Исправлял все быстро и без проблем. Не требовал оплату за доработки, как это делают некоторые. Сочетание цены и качества порадовало более чем. Быстрое исполнение заказа тоже порадовало. Результат оформления сообщества здесь: https://vk.com/cleansales. Мне очень нравится!) Спасибо!)
Ответный отзыв
Уважаю заказчиков, которые хотят получить качественный продукт. Спасибо за отзыв. Был рад сотрудничеству.
Дизайн сайтов
5 отзывов
$5/час
от $60от 3 дней
#416
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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