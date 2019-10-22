mxsolopov

Максим Солопов mxsolopov

 
28 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128522; Дизайнер, который ещё и любит кодить

Чем могу быть полезен?

веб-дизайн: разработка лендингов, корпоративных сайтов, сайтов-визиток и др.

веб-разработка: HTML / CSS + SASS, SCSS / JavaScript / WordPress

Рабочий график

ПН-СБ 9:00-20:00

Пишите, когда удобно. Постараюсь ответить максимально оперативно.

Предоплата

Работаю по предоплате в 30-50%.

Правки, правки, правки...

Я понимаю, что не могу на 100% иметь полное представление заказчика

о проекте, поэтому все конструктивные правки выполняются мной бесплатно.

Заполнить бриф

Перейдя по ссылке, Вы можете заполнить бриф на дизайн сайта.

После заполнения брифа свяжитесь со мной любым удобным способом

для обсуждения деталей выполнения проекта.

Контакты

Telegram: mxsolopov

Skype: mxsolopov

Вконтакте: Максим Солопов

Instagram: Максим Солопов (@mxsolopov)

Почта: [email protected]

JavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
arkipovkirill
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Верстка
Все отлично сделал! Рекомендую его.
Кирилл - отличный заказчик. Грамотно описал задачу, постоянно был на связи и сразу после выполнения оплатил работу.
Ответный отзыв
guest_15717717307231
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Оформление сообщества Вконтакте
Уже второй раз работаем с Максимом. Все нравится. Делает все быстро. Обсуждает проект, вовлечен в него. Дает качественные, профессиональные рекомендации во время обсуждения. В общем довольна. Полностью оправдал ожидания, вернусь еще раз)
Приятно работать с Вероникой. Буду рад новым предложениям.
Ответный отзыв
frommiass
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Прототип для мобильного приложения мусульманской тематики
Огонь! Отлично все сделал. И ответственно подошел к срокам. Рекомендую, хороший дизайнер. Сделали вместе два прототипа, все устраивает. Планирую и дальше работать с Максимом.
Всегда приятно работать с Григорием. Четкая коммуникация и быстрая оплата.
Ответный отзыв
GrikNota
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Шапка и аватарка группы вк
Отличный дизайнер с разумными ценниками, рекомендую.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Постановка задачи, коммуникация, оплата - все на высоте.
Ответный отзыв
guest_15717717307231
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Оформление сообщества Вконтакте
Рекомендую Максима как профессионала в своей деятельности. Очень быстро понял ТЗ, учел все мои пожелания и выполнил работу так как я хотела. Исправлял все быстро и без проблем. Не требовал оплату за доработки, как это делают некоторые. Сочетание цены и качества порадовало более чем. Быстрое исполнение заказа тоже порадовало. Результат оформления сообщества здесь: https://vk.com/cleansales. Мне очень нравится!) Спасибо!)
Уважаю заказчиков, которые хотят получить качественный продукт. Спасибо за отзыв. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
$5/час
от $60от 3 дней
#416
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#193