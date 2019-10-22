😊 Дизайнер, который ещё и любит кодить

Чем могу быть полезен?

веб-дизайн:

разработка лендингов, корпоративных сайтов, сайтов-визиток и др.

веб-разработка: HTML / CSS + SASS, SCSS / JavaScript / WordPress

Рабочий график

ПН-СБ 9:00-20:00

Пишите, когда удобно. Постараюсь ответить максимально оперативно.

Предоплата

Работаю по предоплате в 30-50%.

Правки, правки, правки...

Я понимаю, что не могу на 100% иметь полное представление заказчика

о проекте, поэтому все конструктивные правки выполняются мной бесплатно.

Заполнить бриф

Перейдя по ссылке , Вы можете заполнить бриф на дизайн сайта.

После заполнения брифа свяжитесь со мной любым удобным способом

для обсуждения деталей выполнения проекта.

Контакты

Skype: mxsolopov

Вконтакте: Максим Солопов

Instagram: Максим Солопов (@mxsolopov)

Почта: [email protected]