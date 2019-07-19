Дизайн групп в Инстаграмме и в фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки146 просмотров

Здравствуйте! 

Необходимо нарисовать оформление групп в Инстаграм и в фейсбук для сайта http://ratio-buro.ru/

6 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mxsolopov
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Заказ выполнен качественно, в срок, все пожелания учтены. Очень грамотный специалист. Рекомендую!
Было приятно поработать с Оксаной. Четкая постановка задачи, своевременная оплата и коммуникация.

Заявки фрилансеров

mxsolopov
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад