Сделать посты в Инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок198 просмотров

Нужно сделать серию постов на 2 недели для аккаунта инстаграмм. Также придумать 2 акции и 1 конкурс.

Аккаунт кальянов на пляже.

Пишите свои цены и предложения

6 лет назад
frontyes
Евгений 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров