Видеомаркетолог для развития канала YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки199 просмотров

Необходимо:

• Провести комплексный аудит ютуб-канала (тематика - иммиграционные услуги).

• Разработать контент-план и пошаговую стратегию по продвижению канала.

Требования:

• Практический опыт аналогичной работы от 1 года.

• Существующие кейсы по продвижению бизнес каналов от 5 000 подписчиков.

Условия:

• Удаленное сотрудничество, подходит любой регион.

• Достойная заработная плата по результатам собеседования.

В резюме обязательно указывайте ссылки на свои проекты и стоимость работы за проект!

6 лет назад
Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров