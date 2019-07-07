Нужен мастер по созданию и ведению группы ВК ( интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок203 просмотра

Здравствуйте уважаемые веб волшебники)

Нужен мастер по созданию и ведению в течении месяца ( 10 постов)  интернет магазина мебели.

Умение работать с фотошопом, отличная и разнообразная стилистика в написании текста.

Возможность оперативной коммуникации скайп, вотсап, телеграмм.

Опыт в продвижении группы.

Адекватные расценки на работы, ответстенный подход и строго через БС оформление.

Ждем Ваших ответов.

С уважением

6 лет назад
CA888
55 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров