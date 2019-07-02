Продвижение инстаграмм аккаунта.

Здравствуйте!

Есть аккаунт в инстаграмме, ему несколько лет. Необходимо продвижение - привлечение новых живых заинтересованный темой (целевых) подписчиков. Боты не интересуют

На данный момент подписчиков немного - 200+.

Надо для начала набрать более тысячи+ чем больше тем лучше.

Тематика - Правильное питание.

Пишите ваши предложения, спасибо.