Вывод темы из обсуждения вк

Необходимо вывести тему из обсуждения вк, нужно иметь возможность настроить все возможные настройки вывода - https://vk.com/dev/board.getComments оформление должно соотв. стилям вк

На просторах интернета уже есть реализованные варианты вывода топика из обсуждений, но варианты не актуальные - изменилось api vk, можно допилить и готовые решения

Готовый вариант - файлы в которые забиваешь данные группы, топика и т.д. и выводишь код на странице