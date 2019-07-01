Вывод темы из обсуждения вк

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо вывести тему из обсуждения вк, нужно иметь возможность настроить все возможные настройки вывода - https://vk.com/dev/board.getComments оформление должно соотв. стилям вк

На просторах интернета уже есть реализованные варианты вывода топика из обсуждений, но варианты не актуальные - изменилось api vk, можно допилить и готовые решения

Готовый вариант - файлы в которые забиваешь данные группы, топика и т.д. и выводишь код на странице

6 лет назад
Kapitan_Ulitka
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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