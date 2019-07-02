SMM продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок177 просмотров

Продвижение сайта в FB, VK, INST. Составление рекламных компаний, определение таргетинга. Аккаунты на рус и англ. языках. Желательно владение англ языком, т.к. основная ЦА англоязычная.

6 лет назад
guest_15622593230247
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров