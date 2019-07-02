Нужные реальные подписчики в паблики ВК, Телеграм и Фейсбук

Есть паблики по скидкам в ВК, Телеграм и Фейсбук. Нужны подписчики соответствующей целевой аудитории. Никаких ботов, фейков и прочего. Только реальные люди. В пабликах качественный контент, есть активное сообщество, поэтому учитывайте это при раскрутке, возможно поможет. Интересует только качественная работа и соответственно будет такая оплата. Пишите свои расценки за 1 подписчика по каждой соц. сети.