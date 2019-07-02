Создание и раскрутка Инстаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок321 просмотр

Здравствуйте!

Для фотографа необходимо создать и раскрутить страницу в Инсте.

Пишите:

1. Список предлагаемых действий для раскрутки Инсты (чем подробнее, тем лучше)

2. Цена вопроса.

3. Опыт работы, кейсы и желательно рекомендации от предыдущих заказчиков

4. Любая другая информация, которая выделит Вас среди остальных специалистов.

5. В тексте сообщения напишите большими буквами "ЯЛТА", чтобы я поняла, что Вы не робот.

6 лет назад
Weisslogia
29 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров