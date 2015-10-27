Weisslogia

Журова Маргарита Weisslogia

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ui/Ux Дизайн без колхоза&#127806;Сайты под ключ на WordPress и Webflow. Со мной работать приятно и легко :)

Услуги, которые я предоставляю:

 🔥 Разработка дизайна сайта в Figma (Предпочитаю стиль западного минимализма, но с адаптацией под СНГ потребителя - мы ведь в первую очередь на клиента ориентируемся )

 🔥 Разработка сайта под ключ CMS WordPress 

 🔥 Интернет-магазины (WooCommerce)

☀️ Адаптивная верстка на Webflow с выгрузкой чистого кода (кому нужно сверстать сайт в 3 раза быстрее, чем сделает средний верстальщик). Эту же верстку могу натянуть на Wordpress. 

☀️ Разработка сайта под ключ на CMS Webflow и / или E-commerce

☀️ Разработать сайт на Tilda тоже могу (кому хочется очень быстро и дешево, а разбираться не охота)

 Техническая поддержка разработанных сайтов

 Обучающие видео по управлению контентом внутри сайта (обычно входит в подарок к комплексной разработке)

 Дальнейшее ведение и наполнение сайтов

 Важно: Кому нужен полноценный сайт, но дешево, у меня есть разработанные мной шаблоны. Выбираете, что нравится, мы меняем цвета, картинки, текст, можно некоторые блоки передвинуть / убрать / добавить и вуаля - у вас готовый сайт за копейки и считанные дни. 

Обращайтесь, все обсудим) 

Почему вам не нужно искать другого дизайнера / разработчика:

✔ Маркетинговый подход, а не просто картинка

Я посвящаю несколько часов в неделю изучению маркетинга. Именно поэтому дизайн я создаю не столько с точки зрения "красивой картинки", а с точки зрения удобства и соответствия ожиданиям ваших клиентов. 

✔ Решаю ваши задачи

Я профессионал в своей сфере. Со мной очень просто и я всегда на вашей стороне. Я погружаюсь в вашу задачу от и до, изучаю конкурентов, цепляю у них крутые фишки, чтобы по итогу дизайн получился максимально сильным и эффективным.

✔ Инициативность

Не всегда клиенты знают, что хотят или как достичь желаемого результата. Зато знаю я и готова подсказать оптимальное решение.

+ Я постоянно обучаюсь, поэтому мои решения всегда идут в ногу со временем

✔ 5 каналов связи

Постоянная головная боль при выборе фрилансера "Не пропадет ли он". Я дорожу своим именем и вашим временем. В рабочее время я доступна по таким каналам связи: почта, вайбер, телеграм, вотсапп + телефонная связь. Также возможны встречи лично. 

✔ Гарантия соблюдения сроков

На каждый этап работы отводятся определенные сроки. На каком этапе ваш проект всегда можно увидеть через сервис Трелло.

Возможна работа по договору.

 

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В сфере фриланса уже больше 6 лет. С 2014 года в сфере копирайтинга, перевода и контент-менеджмента. С 2017  - в сфере веб-дизайна, вёрстки и создания сайтов под ключ.  

Работаю по предоплате и / или через безопасную сделку. 

___________________

Желаю добра, бобра и позитива! :)  

Отзывы заказчиков

AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Сдать тесты на английском языке на сайте
Очень рекомендую, спасибо огромное))
Прекрасный заказчик. Очень приятно было сотрудничать с Михаилом. Задание очень интересное, а оплата достойная и вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Написать 30 статей для сайта
Очень рекомендую Маргариту, как ответственного исполнителя. Мы сотрудничаем уже не первый раз и качество выполненных работ всегда превышает ожидания. Это больше чем просто слова. Мы объяснили для какого сайта нам необходимы статьи, а подбором тем, поиском материала, ключей и тд она занималась сама. Работа была сделана вовремя. Очень рад, что однажды мы начали наше сотрудничество. P.S. девушка очень приятна в общении и относится к задаче со всем вниманием и ответственностью.
Отличный заказчик, сотрудничаем уже не в первый раз. Всегда ставит задачи настолько четко, что лишних вопросов и не возникает. Оплату всегда производит вовремя, проблем с этим никогда не возникало. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
nbryantseva
Наталья 
46 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на блог
Написание статей
Маргарита - грамотный, ответственный и пунктуальный исполнитель. С ней приятно работать. Буду и дальше обращаться к ней. Рекомендую!
Очень приятный в общении заказчик, цели всегда ставит четко и ясно, к тому же оплата всегда достойная и вовремя (что редкость в наше время). С удовольствием продолжу работать с Натальей, и всем также рекомендую с ней сотрудничать!
Ответный отзыв
valeriap
Валерия 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Написать уникальную статью. 500-700 знаков. Тема мыши
Большое спасибо за статью. Все понравилось!
Отличный заказчик. Цели были поставлены четко, оплата достойная и была проведена вовремя. Всем рекомендую сотрудничать с Валерией!
Ответный отзыв
Xoxlov
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текста - тема "Бизнес"
Большое спасибо за выполненную работу. Быстро и качественно. Буду и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик, четко ставит цели, приятен в общении и всегда на связи. Оплата достойная и производится вовремя. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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