Ui/Ux Дизайн без колхоза🌾Сайты под ключ на WordPress и Webflow. Со мной работать приятно и легко :)

Услуги, которые я предоставляю:

🔥 Разработка дизайна сайта в Figma (Предпочитаю стиль западного минимализма, но с адаптацией под СНГ потребителя - мы ведь в первую очередь на клиента ориентируемся )

🔥 Разработка сайта под ключ CMS WordPress

🔥 Интернет-магазины (WooCommerce)

☀️ Адаптивная верстка на Webflow с выгрузкой чистого кода (кому нужно сверстать сайт в 3 раза быстрее, чем сделает средний верстальщик). Эту же верстку могу натянуть на Wordpress.

☀️ Разработка сайта под ключ на CMS Webflow и / или E-commerce

☀️ Разработать сайт на Tilda тоже могу (кому хочется очень быстро и дешево, а разбираться не охота)

 Техническая поддержка разработанных сайтов

 Обучающие видео по управлению контентом внутри сайта (обычно входит в подарок к комплексной разработке)

 Дальнейшее ведение и наполнение сайтов

 Важно: Кому нужен полноценный сайт, но дешево, у меня есть разработанные мной шаблоны. Выбираете, что нравится, мы меняем цвета, картинки, текст, можно некоторые блоки передвинуть / убрать / добавить и вуаля - у вас готовый сайт за копейки и считанные дни.

Обращайтесь, все обсудим)

Почему вам не нужно искать другого дизайнера / разработчика:

✔ Маркетинговый подход, а не просто картинка

Я посвящаю несколько часов в неделю изучению маркетинга. Именно поэтому дизайн я создаю не столько с точки зрения "красивой картинки", а с точки зрения удобства и соответствия ожиданиям ваших клиентов.

✔ Решаю ваши задачи

Я профессионал в своей сфере. Со мной очень просто и я всегда на вашей стороне. Я погружаюсь в вашу задачу от и до, изучаю конкурентов, цепляю у них крутые фишки, чтобы по итогу дизайн получился максимально сильным и эффективным.

✔ Инициативность

Не всегда клиенты знают, что хотят или как достичь желаемого результата. Зато знаю я и готова подсказать оптимальное решение.

+ Я постоянно обучаюсь, поэтому мои решения всегда идут в ногу со временем

✔ 5 каналов связи

Постоянная головная боль при выборе фрилансера "Не пропадет ли он". Я дорожу своим именем и вашим временем. В рабочее время я доступна по таким каналам связи: почта, вайбер, телеграм, вотсапп + телефонная связь. Также возможны встречи лично.

✔ Гарантия соблюдения сроков

На каждый этап работы отводятся определенные сроки. На каком этапе ваш проект всегда можно увидеть через сервис Трелло.

Возможна работа по договору.

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В сфере фриланса уже больше 6 лет. С 2014 года в сфере копирайтинга, перевода и контент-менеджмента. С 2017 - в сфере веб-дизайна, вёрстки и создания сайтов под ключ.

Работаю по предоплате и / или через безопасную сделку.

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Желаю добра, бобра и позитива! :)