Написать 30 статей для сайта

Необходим качественный рерайт текстового сообщения. Избегание слов из спам-списка, предоставляем информационные объявление большому объему клиентов, в первую очередь интересует доставка письма во входящие. Объявление 300 символов. Необходимо около 20 уникальных вариаций объявления. В итоге 6000 знаков. 4$ за ...
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Здравствуйте, Маргарита.
Очень понравилось прошлое сотрудничество с вами.
Хотя заказать ещё 30 статей для нового сайта с ключами (ТЗ идентично предыдущему).
Вы могли бы приступить к работе завтра? Предоплату скинем как и в прошлый раз.
Жду ваш ответ, хорошего вам дня
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