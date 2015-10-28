Требуются авторы-рерайтеры на проект женской тематики

КопирайтингЗакрыт64 заявки991 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Открыт новый набор авторов в команду женского околомедицинского сайта. Необходимо писать рерайт из нескольких источников с использованием ключевых слов. Работа постоянная, заказы есть всегда. 

Работаем через свой сайт, где есть возможность самостоятельно брать ТЗ, то есть, вы можете выбирать, о чем писать. По сути все, как на бирже фриланс, но заказчик один и оплата начисляется без комиссий.

Первые два заказа по цене 35 рублей за 1000 знаков без пробелов, далее смотрим на качество статей, если мы подходим друг другу, переходим на постоянную работу и постепенно увеличиваем ставку. В среднем наши постоянные авторы получают 40-50 рублей за 1000 знаков бп.

Первые статьи оплачиваются сразу после проверки редактором, при постоянной работе оплата раз в неделю на WMR или карту Сбера, также есть возможность отправлять банковские переводы в Донецк.

Наличие скайпа - обязательное условие, все вопросы решаем через него. Поэтому, пожалуйста, добавляйте меня сами (логин в профиле).

8 лет назад
ollubim
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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