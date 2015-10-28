Необходим качественный рерайт текстового сообщения. Избегание слов из спам-списка, предоставляем информационные объявление большому объему клиентов, в первую очередь интересует доставка письма во входящие. Объявление 300 символов. Необходимо около 20 уникальных вариаций объявления. В итоге 6000 знаков. 4$ за ...
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Нужны статьи и новости для интернет магазина для взрослых на регулярной основе. Тематика (+18). Описания товаров. Обзорные статьи.
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