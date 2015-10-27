Тексты для сайта

Требуются грамотные люди для написание статей по тематике препараты для увеличение потенции Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи для сайта. Размер 500-2000 символов. Цена 50 рублей за 1000 символов. Текстов нужно много, работы на 3-4 месяца. В первый месяц нужно написать около 700 тыс. символов.
Подробное ТЗ
Сформулировать заголовок, из фразы которую вы получите.
Что должно быть в содержимом:
- Услуги кампании, различные виды, направления, например косметический ремонт, капитальный, дизайн и тд.
- Средняя стоимость услуги
- Перечислить некоторые материалы, которые будут использованы
- Указать в каких комнатах, помещениях, частях квартиры по смыслу делается ремонт.
- перечислить все возможные квадратуры комнат, квартир и помещений
- Упомянуть элементы ремонта, потолок, стены, плинтуса, пол, двери, проемы.
- Дать советы по смыслу, например:
- Текст делить на абзацы, каждый макс. 3 предложения.
- Использовать форматирование,
- Использовать подзаголовки, в которые вписывать ключевые слова.
Ключевые слова:
Слова, которые вы получите нужно использовать как информацию о содержимом, их можно делить, склонять, использовать только часть фразы. упомянуть достаточно всего лишь один раз. Использовать фразы в подзаголовках
Использование сайтов конкурентов:
Вы получите ссылки на 2-3 статьи, которые можно использовать как пример, подбирать содержимое.
В статью вставить 2-3 фото, с примерами, подобрать тематичное видео (обзор или какое нибудь другое подходящее по смыслу) .
Информацию нужно брать у конкурентов по ссылкам, которые будут приложены.
Воды быть не должно, текст не должен быть написан ради фразы.
Чтобы я понял, потянете вы или нет, прошу выполнить тестовое задание.
Тестовое задание:
Ключевая фраза " квартир ремонт".
Статьи, которые нужно использовать для рерайта:
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