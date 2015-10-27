Тексты для сайта

Нужны статьи для сайта. Размер 500-2000 символов. Цена 50 рублей за 1000 символов. Текстов нужно много, работы на 3-4 месяца. В первый месяц нужно написать около 700 тыс. символов.

Подробное ТЗ

Сформулировать заголовок, из фразы которую вы получите.

Что должно быть в содержимом:

- Услуги кампании, различные виды, направления, например косметический ремонт, капитальный, дизайн и тд.

- Средняя стоимость услуги

- Перечислить некоторые материалы, которые будут использованы

- Указать в каких комнатах, помещениях, частях квартиры по смыслу делается ремонт.

- перечислить все возможные квадратуры комнат, квартир и помещений

- Упомянуть элементы ремонта, потолок, стены, плинтуса, пол, двери, проемы.

- Дать советы по смыслу, например:

docs.google.com/document/…

- Текст делить на абзацы, каждый макс. 3 предложения.

- Использовать форматирование,

- Использовать подзаголовки, в которые вписывать ключевые слова.

Ключевые слова:

Слова, которые вы получите нужно использовать как информацию о содержимом, их можно делить, склонять, использовать только часть фразы. упомянуть достаточно всего лишь один раз. Использовать фразы в подзаголовках

Использование сайтов конкурентов:

Вы получите ссылки на 2-3 статьи, которые можно использовать как пример, подбирать содержимое.

В статью вставить 2-3 фото, с примерами, подобрать тематичное видео (обзор или какое нибудь другое подходящее по смыслу) .

Информацию нужно брать у конкурентов по ссылкам, которые будут приложены.

Воды быть не должно, текст не должен быть написан ради фразы.

Чтобы я понял, потянете вы или нет, прошу выполнить тестовое задание.

Тестовое задание:

Ключевая фраза " квартир ремонт".

Статьи, которые нужно использовать для рерайта:

remont-kvartiry-v-moskve…

www.remont-kvartir.me/

www.profiremont-kvartir.r…