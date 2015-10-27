50 статей на тему управления персоналом (HR)

ТРИ ВАЖНО!

ПЕРВОЕ ВАЖНО: Проект только для тех, кто в теме управления персоналом (HR). не нужен "супер копирайтер", нужен HR-специалист, который умеет излагать мысли письменно по заданию.

ВТОРОЙ ВАЖНО: Все шаблонные сообщения, все сообщения в стиле "мы супер-команда и все делаем супер" сразу в отказ. Не тратьте ваше и мое время, читайте внимательно текст проекта.

ТРЕТЬЕ ВАЖНО: Предпочтения будут отдаваться гражданам РФ, т.е. требуется опыт работы в сфере управления персоналом в России.

А теперь сам проект:

Будут нужны статьи для корпоративного блога кадрового агентства для соискателей. Для каждой статьи выдается кратко о чем хотелось бы написать, и под какой запрос (запросы) надо писать. SEO-тексты не нужны. Под запрос-имеется ввиду, что запрос должен быть в заголовке и должен раскрыть тему запроса максимально полезно для читателя. После написания контроль качества профессионалом с многолетним опытом.

Оплата: 100 руб. за статью (независимо от объема).

Требования к объему: не менее 1000 символов.

Писать только по делу без воды.

Если вас заинтересовало, пожалуйста, будьте готовы дать пример текста по этой теме или описание вашего опыта работы в сфере HR и текста на другие тематики.