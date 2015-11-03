Копирайт - рыболовля

Нужен специалист, который разбирается в написании технического условия (имел или имеет опыт работы в данной сфере). О, чем писать ТУ вышлем кандидату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна статья на 6000-7000 символов без пробелов!
Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.
Особых требований нет - статья для людей.
Более подробно выбранному исполнителю.
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