Копирайт - рыболовля

[b][u]Задача:[/u][/b] описание для отображения на странице интернет магазина. Выполнить уникальный и читабельный рерайтинг на основе найденных исходников в соответствии с указанной в задании тематикой или ключевыми фразами. [b]В качестве источника для рерайта нельзя использовать материал с сайта ...