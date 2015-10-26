Написание рекомендаций на сторонних форумах / сайтах

КопирайтингЗакрыт7 заявок177 просмотров
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Требуется написание отзывов и рекомендаций на сторонних сайтах и форумах.

Что для этого понадобиться:

1 - Найти площадки (форумы) с ветками вида " где купить...", " как выбрать..." (по тематике сайта, скину лично исполнителю).

2 - Пишите рекомендацию вида " Знаете, мне понравился сервис в данном интернет магазине (и ссылка). Сделали быстро и очень качественно. Спасибо ребятам. Рекомендую теперь их)". (в среднем 150-250 символов) Если нужно - зарегистрироваться.

3 - Заносите ссылку на страницу в таблицу и в качестве отчета скидываете мне.

Таким образом, мне не нужна уникальность конкретного комментария, все на ваше усмотрение. Скорее важно, чтобы комментарий был размещен и он выглядел более менее естественно. Расчет предлагаю сразу за 15 размещенных постов. Указывайте цену за этот объем.

8 лет назад
liliya117
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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