Требуется написать 10 текстов на тему маркетинговых исследований

$20
КопирайтингЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Ищу автора, который быстро напишет 10 текстов по 2 тыс. каждый (в среднем) для BTL агентства. Тема - маркетинговые исследования. В каждый текст нужно вставить ключи. Уникальность нужна от 95%, она легко достижима. 

Оплата - 15 грн.\тыс. знаков, на карту привата. 

Если вас это заинтересовало, пришлите, пожалуйста, тестовый абзац про маркетинговое исследование "тайный покупатель".

8 лет назад
litstudio
Наталия 
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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