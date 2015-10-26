Требуется написать 10 текстов на тему маркетинговых исследований

Ищу автора, который быстро напишет 10 текстов по 2 тыс. каждый (в среднем) для BTL агентства. Тема - маркетинговые исследования. В каждый текст нужно вставить ключи. Уникальность нужна от 95%, она легко достижима.

Оплата - 15 грн.\тыс. знаков, на карту привата.

Если вас это заинтересовало, пришлите, пожалуйста, тестовый абзац про маркетинговое исследование "тайный покупатель".