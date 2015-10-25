Написать тексты для забавных тестов

КопирайтингЗакрыт8 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать забавные тематические тесты (вопросы, варианты ответов и "диагноз") для сайта об Италии.

При отклике, указывайте, пожалуйста, приблизительную стоимость.

8 лет назад
curly_nata
Наталья 
39 летВенгрия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайт, тематика косметология

    Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг. Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 4-8тыс. без пробелов. Цена за тыс. 45 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cтатья на тему " Уничтожение тараканов в квартире"

    Cтатья на тему " Уничтожение тараканов в квартире"  Ключевые слова:  1. уничтожение тараканов в квартире 2. уничтожить тараканов 3. методы уничтожения тараканов Количество слов от 500 до 700.  100% уникальность. Срок исполнения до 2-х дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать уникальную статью. 500-700 знаков. Тема мыши

    Ключевые слова:   1. мыши в частном/загородном доме 2. как избавиться от мышей в доме 3. как вывести мышей из дома 4. методы выведения мышей 100% уникальность статьи. Высокая плотность ключевых слов. Срок исполнения до 2х дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью, 100% уникальность, тема "Как избавиться от блох"

    Необходима статья на тему "Как избавиться от блох". 100% уникальность. Ключевые слова: как избавиться от блох, блохи в квартире, откуда появляются блохи. Высокая плотность ключевых слов. Срок исполнения 2 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст по строительным услугам и строительный материал

    Добрый вечер! Необходимо написать текст по строительным услугам, а также по строительным материалом. Текст должен быть продающим и с использованием инструментов  SEO. Также текст должен быть читабельным и профессиональным. Напишите пожалуйста стоимость за 1000 знаков (без пробелов).  Спасибо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно написать статью для IT сайта

    Здравствуйте. Нужно написать статью для сайта по IT тематике по моему ТЗ. Объем статьи от 3к до 8к символов. Оплата в wmr – 30 р. за 1к символов без пробелов. Грамотность обязательна.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется копирайт для крупного задания

    $500

    Необходимо написать около 50 статей объёмом до 5тыс. знаков для онлайн журнала в рубрику «красота и здоровье». Если вы умеете писать качественные статьи на данную тематику, то пишите мне на почту, где вы получите небольшое тестовое задание.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад