Тексты на сайт, тематика туризм

Необходимо написать около 50 статей объёмом до 5тыс. знаков для онлайн журнала в рубрику «красота и здоровье». Если вы умеете писать качественные статьи на данную тематику, то пишите мне на почту, где вы получите небольшое тестовое задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты, просто наполнить сайт, в основном это описание стран
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