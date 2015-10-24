Копирайтинг по правовой тематике

Задача - услуги несложного копирайтинга по правовой тематике.

Суть задания - регулярный постинг вопросов с последующими ответами на эти же вопросы на сервисе

https://otvet.mail.ru/

1. Вопросы на которые следует делать ответы и выкладывать их на майл.ру на 80% навигационного, либо информационного характера. Образцы для ответов будут предоставлены.

2. Ответ должен быть не короче 300 символов. В вышеуказанные 300 символов не должна входить сама ссылка на сайт.

4. Количество постов в сутки - от 10 до 50-ти на один сайт. Примечание: Мы предоставляем длинный список сайтов и форумов.

5. Общий объем вопросов под которые нужно писать миниатюрный ответ и выкладывать в майл.ру более 50 000 единиц, так что работы будет на много месяцев (лет) вперед.

6. Срок выполнения - долгосрочное сотрудничество.

7. Отчетность предоставляется в форме реестра живых ссылок на те странички, где были заданы вопросы и добавлены Вами же ответы.

В завершении я даю один из ответов, который я лично сделал: https://otvet.mail.ru/question/91556804

Он конечно же не идеальный, однако суть предлагаемых задач можно уловить.

Я длительное время работал с Кристиной Минасян, так что отзывы о компании Вы можете узнать у неё.

Для понимания задачи рекомендую прочитать о ряде ограничений, которые будут иметь место при реализации проекта:

https://otvet.mail.ru/question/174211204