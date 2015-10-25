Добрый день!

Нужен грамотно пишущий человек, который разбирается в тематике: ремонт ноутбуков, ремонт сотовых, ремонт теливозоров.

Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов.

Сегодня до вечера написать 2 статьи, каждая по 2500 символов без пробелов.

1-я тема: "Ремонт планшетов леново" (можно выбрать любой вид поломки и написать о нем подробно). 2-я тема: "Ремонт планшетов сони" (тоже самостоятельно можно выбрать любой вид поломки) + подобрать картинки. На какой сайт статьи напишу исполнителю + покажу примеры. Особых требований - нет, главное высокая уникальность и полезность статей.

Примеры покажу.

Пишите скайп.