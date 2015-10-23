Набираем авторов на женские темы, долгосрочная работа

КопирайтингЗакрыт152 заявки1555 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются авторы для написания информационных статей на женские тематики.

Статьи с использованием SEO ключей, пишутся согласно нашему руководству.

Примеры ближайших тем:

  • красота - уход за лицом, телом, волосами, целлюлит, прыщи и т.п.
  • похудение - диеты, упражнения, фитнес и т.п.
  • здоровье - варикоз, женские болезни, польза и вред продуктов и т.п.
  • рецепты блюд
  • новорожденные дети - уход, здоровье, питание и т.п.
  • домашнее хозяйство - стирка, уборка, уход за гардеробом и т.п.
Требования:

  • умение глубоко прорабатывать темы, делать на самом деле уникальный и полезный контент для читателя, а не рерайт в десятой степени;
  • умение структурировать информацию: делить текст подзаголовками 2-го и 3-го уровней, делать списки, подавать информацию в таблицах;
  • умение писать без "воды";
  • соблюдение сроков сдачи.
Со своей стороны гарантируем долгосрочную и стабильную работу - постоянный объем статей и оплату.

Оплата:

  • на тестовые статьи (2-3 шт.) 50 руб. за тыс. символов без пробела;
  • далее при постоянном сотрудничестве - минимум 60 руб. и выше в зависимости от качества выдаваемого вами контента и сложности тематик;
  • повышение оплаты при долгосрочной работе.

От откликнувшихся просьба указать:

  • ваш возраст, город, образование;
  • темы, в которых вы лучше разбираетесь;
  • опыт работы + примеры статей в виде ссылок на работающие сайты.
8 лет назад
Agena
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер для описания товаров категории Техника и Электроника

    В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи для медицинского сайта (копирайт и рерайт)

    Требуется комплект статей для медицинского сайта doctor-plus.net. Какие то статьи уже есть - их необходимо переписать, каких то нет - тут нужен копирайт. Статьи нужны c включениями ключевых слов по болезням/терминологией конкретного направления. Называйте цену за рерайт и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты о рекламе

    $25

    Здравствуйте! Нужно написать несколько текстов на рекламную тему. Объем 25 000 зн. ТЗ передам выбранному исполнителю.  1. Ключевые запросы по теме 2. Уникальность не ниже 90% 3. Даю примеры текстов 4. Даю источник информации 5. Срок 2-3 дня. Сегодня до 16:00 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Форекс - LSI-копирайтинг. Статьи для блога.

    Копирайтер(ы). Написание Форекс статей для информационного блога. Статьи для людей от первого лица. Вам обязательно нужно разбираться в Форекс тематике. Полное оформление статей. Картинки, списки, таблицы тд.Чтобы лучше понять стиль написание ниже приведу два блога, стиль написания ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать seo текста

    Нужен человек который отлично знает о том, что такое SEO текста. Сможет самостоятельно изучить топ конкурентов и на основе этого написать текста под запросы.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 2х статей

    Приветвую Реобходимо сделать рерайт двух статей 1. http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html статья большая и трудная для восприятия, необходимо уменьшить в половину, съакцентировать почему же стоит покупать именно кабеля высокого качества, брендовые. 2.https://otvet.mail.ru/question/78475917 объединить ответ первый с http://www.lqm.ru/products/image/316l.php рассказ о том, что такое 316l ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты о мультимедийных интерактивных инсталляциях

    Наша компания занимается интерактивными инсталляциями и мультимедиа, сейчас мы делаем портфолио на наш сайт и нуждаемся в услугах копирайтера для написания кейсов к проектам. Кейсов у нас много, будет не менее 15, копирайтить придется все - ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад