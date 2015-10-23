Копирайтер для описания товаров категории Техника и Электроника

В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники,

ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю

список конкретных моделей для написания описаний.

Работаю только с опытными копирайтерами, плюсом будет (!!!) – если вы укажите с

какими интернет-магазинами или контент-студиями работали/-ете.

Требования стандартные и простые:

- Уникальность 90-100% по text/advego

- Без SEO слов.

- 1000-1500 символов.

- Именно копирайтинг – без "воды" и лишних фраз "для объема текста".

Оплата:

35р/1000символов

Отвечать можно в проект или на почту в профиле – с обязательной темой "Описание товаров Техника и Электроника", плюсом будут ваши примеры работ.