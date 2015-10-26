Здравствуйте! Ищем копирайтера для статей новогодней тематики общеинформационного характера (никаких seo-требований, вписывания ключевых слов и так далее не нужно), темы в большинстве своем простейшие – мода/красота/оформление интерьера/рукоделие. [i]Поскольку в плане более 50 статей, ищем 2 человек – ...
Написать статью "о бренде" (галантерея, испанск. и итальянск. стиль)
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Добрый день!
Необходимо написать очень качественную статью "о бренде".
В чем его "фишка" - испанское название и итальянский стиль. Логотип выглядит как "название бренда (одно слово, на испанском), а под ним "stile italiano"). Нужно красиво и понятно для обычного покупателя обыграть и обосновать это смешение стилей, подчеркнуть "стильность" и качество продукции, подчеркнув, при этом, очень привлекательную цену.
Товар - галантерея (сумки кошельки женские, ТОЛЬКО из натуральной кожи).
Пожалуйста, подавайте заявку, только если вы действительно знаете как это написать и имеете подобный опыт.
Объем - около страницы A4 12 шрифтом.
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