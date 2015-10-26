Написать статью "о бренде" (галантерея, испанск. и итальянск. стиль)

Добрый день!

Необходимо написать очень качественную статью "о бренде".

В чем его "фишка" - испанское название и итальянский стиль. Логотип выглядит как "название бренда (одно слово, на испанском), а под ним "stile italiano"). Нужно красиво и понятно для обычного покупателя обыграть и обосновать это смешение стилей, подчеркнуть "стильность" и качество продукции, подчеркнув, при этом, очень привлекательную цену.

Товар - галантерея (сумки кошельки женские, ТОЛЬКО из натуральной кожи).

Пожалуйста, подавайте заявку, только если вы действительно знаете как это написать и имеете подобный опыт.

Объем - около страницы A4 12 шрифтом.