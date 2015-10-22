Написать описание для видео

КопирайтингЗакрыт14 заявок201 просмотр
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Есть несколько сотен обучающего видео на сайте. 

Необходимо написать текстовое описание под 100 видео

Алгоритм действий

1. Смотрите видео

2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке.

Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды. 

Уникальность каждого текста - от 90% по Адвего

Объем каждого описания к видео от 1500 до 2000 знаков.

Это очень простой копирайтинг, супер гуру тут не нужен. 

Пожалуйста, учитывайте этот момент при составления предложения.

Указывайте цену за написание 1000 знаков с пробелами и срок.

Рассмотрю каждую заявку. 

8 лет назад
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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