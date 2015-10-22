Написать описание для видео

Коллеги, здравствуйте! Необходимо написать обзорную статью о сервисе интернет-конкурсов для художников - CGHell.com Объем статьи 2500-3500 символов без пробелов. Уникальность 100%. Проверяю уникальность по text.ru [b]Обязательное условие: [/b] [u]Для исполнения нужен автор зарегистрированный на пикабу и имеющий положительный рейтинг.[/u] Ключевики, которые ...
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сотен обучающего видео на сайте.
Необходимо написать текстовое описание под 100 видео
Алгоритм действий
1. Смотрите видео
2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке.
Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды.
Уникальность каждого текста - от 90% по Адвего
Объем каждого описания к видео от 1500 до 2000 знаков.
Это очень простой копирайтинг, супер гуру тут не нужен.
Пожалуйста, учитывайте этот момент при составления предложения.
Указывайте цену за написание 1000 знаков с пробелами и срок.
Рассмотрю каждую заявку.
8 лет назад
Андрей Putyagin
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
- Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад