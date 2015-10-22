Написать описание для видео

Есть несколько сотен обучающего видео на сайте.

Необходимо написать текстовое описание под 100 видео

Алгоритм действий

1. Смотрите видео

2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке.

Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды.

Уникальность каждого текста - от 90% по Адвего

Объем каждого описания к видео от 1500 до 2000 знаков.

Это очень простой копирайтинг, супер гуру тут не нужен.

Пожалуйста, учитывайте этот момент при составления предложения.

Указывайте цену за написание 1000 знаков с пробелами и срок.

Рассмотрю каждую заявку.