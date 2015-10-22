Тексты о мультимедийных интерактивных инсталляциях

Нужен грамотный копирайтер для выполнения проекта по недвижимости. 40р/1000 збп
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Наша компания занимается интерактивными инсталляциями и мультимедиа, сейчас мы делаем портфолио на наш сайт и нуждаемся в услугах копирайтера для написания кейсов к проектам. Кейсов у нас много, будет не менее 15, копирайтить придется все - заголовки, текст, но сохранять смысл. Пример кейса без редактуры прикреплен. Для того, чтобы выбрать исполнителя для полного объема работ, мы бы хотели оценить качество работы и то, насколько подходит в частности ваш стиль применительно к нашей специфике. Мы бы хотели предложить вам сделать тестовое задание - откопирайтить тот кейс, что во вложении, по итогу мы сможем принять решение о сотрудничестве и отдать весь объем работы вам. Тестовое задание не оплачивается. Если такой вариант вам не подходит, можете предложить нам работы из своего портфолио, максимально близкие к нашей тематике.
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