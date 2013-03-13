russ-dmitry

Кирилл, опытный, честный и ответственный исполнитель. Четко в оговоренные сроки, даже с полным опережением выполнил свою работу. Работа была непростная, нужно было нарисовать более 20 экранов. Экраны все разные сложные по исполнению и логики. С чем прекрасно справился. На протяжение всего проекта проявлял инициативу по внедрению дополнительных элементов в дизайн, что шло как бонус. Буду и дальше работать с данным дизайнером, который очень талантливый и развитый. Еще и скромный, так как в портфолио нету большей части прекрасных работ.