russ-dmitry

В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен парсер с aliexpress для opencart. Необходимый функционал: 1. Парсить картинки 2. Описание товара 3. Цену. 4. Ссылка на товар с aliexpress Добавление товаров происходит по списку ссылок на товары с Aliexpress. Обычный список – это 1000 ...Закрыт8 лет назад
Необходимо, сделать агрегатор вакансий с job сайтов (поисковик) или возможно у вас какие-то уже наработки (дизайн+верстка будет наша). Разработка на PHP+MySQL. Смысл простой, вбиваю "менеджер по продажам", выбираю город и у меня выборка по всех job ...Закрыт10 лет назад
Необходимо, сделать агрегатор вакансий с job сайтов (поисковик) или хорошо будет у кого-то уже есть разработки готового (дизайн+верстка будет наша). Разработка на PHP+MySQL. Смысл простой, вбиваю "менеджер по продажам" и у меня выборка по всех job ...Закрыт10 лет назад
Нужен отличный специалист по ui и интерфейсам, плюс будет если человек делал когда-то или представляет как должен выглядеть личный кабинет работодателя, через который можно найти и работать с резюме соискателями, опубликовать вакансии и т.д. !!!! ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо, сделать агрегатор вакансий с job сайтов (поисковик) или хорошо будет у кого-то уже есть разработки готового (дизайн+верстка будет наша). Загрузка вакансий будет происходить через XML feed. То есть напрямую парсить ничего не нужно. В принципе, как ...Закрыт10 лет назад
Плагин для Mozilla (можно или для Chrome) Нужен простой плагин или расширение для идентификации объявлений и компаний, с целью не отправки сообщений на объявления одному и тому же пользователю Авито. Плагин должен быстро и легко подключить и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Пропал дизайнер, поэтому ищу нового дизайнера. Есть его наброски почти в финальном виде и мой прототип (png) и все тексты (word), задание для быстрых креативных дизайнеров. Если ты очень крут - готов провести все через ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт на php рассылки e-mail, отправлять нужно 500-700 писем за одну отправку на корпоративные email ([email protected]). Таких отправок на эти же адреса может быть до 5-10. Все компании ждут данные данные предложения на ...Закрыт11 лет назад
Проблема в следующем, на WP установили каталог ссылок Linker (http://siteservice.ru/linker/). Но проблема в следующем, как мы знаем WP на UTF-8, а сам каталог сделан на 1251 и под него была создана отдельная база на 1251. ...Закрыт11 лет назад
Нужен человек, который сделает реально читабельные и нормальные анкоры ссылок с околоссылочным текстом для обмена ссылками. 150 анкоров х 10 сайтов = 1500 анкоров всего нужно. Тематика сайтов - Строительство - 10 сайтов. Сайты представляют собой ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен креативный копирайтер, который отлично знаком с темой подбора, мотивации, управления персонала, очень хорошо, если человек разбирается именно в ресторанно-гостиничной сфере, который будет писать красочные и интересные статьи для портала, который помогает найти работу в ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть два портала. Один крупный и имеет более 2000 уникальных статей о моде. Посещаемость до смены шаблона доходила до 5000 уников, сейчас упала до 1000. Статистика Ли.ру ведется с 2006 года. Нужен человек, который весьма ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется на постоянную основу линкменеджер с опытом работы по обмену ссылками, со своими базами. Плюс возможна рассылка по нашей базе. Вам требуется только через единую админку раскидывать коды по каталогами и вести переписку. Сайтов много. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт каталога ссылок/статей на Smartе или другом чтобы шаблон натянуть. Как должен работать скрипт на 1 сайте ведомом будет размещаться он, заходишь в админку, загружаешь пакетом (или по одной) ссылки/статьи, выбираешь рубрику на сайте донора, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
И так, ищю профессионального линкменеджера со стажем, который действительно давно и правильно меняется ссылками через каталог ссылок или статей. Возможно найму и в качестве ликнменеджера. Мои сайты – статейно-портального плана (sovets.net пример), с тиц 10-20. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать красивый и понятный дизайн для людей кто ищет работу. Основные требования: 1) внешний вид приятный и современный, обычно просто высылаю какой нравится сайт с его структурой, нужно сделать подобие такого сайта; 2) наличие слайдера; 3) блоки на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен, человек, который реально хорошо программирует на PHP+MySQL, который без проблем может интегрировать готовую html верстку в свою систему CMS/Фраймворк для постоянной работы. Возможен вариант на Modx и прочем. Битрикс не предлагать. Основное условия - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Подбор запросов и оптимизация будущих страниц сайта поиска работы Нужен грамотный и талантливый оптимизатор, который хороший владеет программами Кей Коллектор и прочими сервисами анализа для создания семант. ядра будущего проекта. Нужен именно фрилансер, а не ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
В портал женской тематики требуется "Руководитель проекта": Обязанности: 1) Монетизация портала: - привлечение прямых рекламодателей; - привлечение партнерских интернет-магазинов; и т.д. 2) Создание со временем сообщества; 3) создание дополнительных разделов; 4) Работа с оптимизаторами по привлечению трафика на сайт; 5) разработка и реализация маркетинговой ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад