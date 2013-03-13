russ-dmitry

Дмитрий russ-dmitry

 
39 летРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
nuwneto
Кирилл 
34 годаЛитва
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Создание дизайна для сервиса работы
отлично, хороший заказчик. крайне рекомендую! :)
Кирилл, опытный, честный и ответственный исполнитель. Четко в оговоренные сроки, даже с полным опережением выполнил свою работу. Работа была непростная, нужно было нарисовать более 20 экранов. Экраны все разные сложные по исполнению и логики. С чем прекрасно справился. На протяжение всего проекта проявлял инициативу по внедрению дополнительных элементов в дизайн, что шло как бонус. Буду и дальше работать с данным дизайнером, который очень талантливый и развитый. Еще и скромный, так как в портфолио нету большей части прекрасных работ.
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6ect
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Перенести JS скрипт в WP
Хороший заказчик, моментальная оплата проекта, приятное общение. Мои рекомендации!
Отлично справился с задачей. Работа выполнена 10+. Буду и дальше работать с данными исполнителем. Олег, показал себя только с лучшей стороны, легко исправил и дополнил, что необходимо сделать было по проекту. Советую!
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andronick83
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать OCR-скрипт картинок-телефонов Авито
Отличный заказчик + интересное задание. Приятно работать и общаться. Оплата в срок. Буду рад сотрудничать в будущем.
Отлично справился с задачей. Андрей показал себя только с лучшей стороны, легко исправил и дополнил, что необходимо сделать было по проекту. Работа выполнена 10+. Буду и дальше работать с данными исполнителем. Большая редкость хорошие программисты в последнее время. Отличный человек.
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Tane_sky
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Необходим ведущий страницы в ВК и ФБ
Очень приятно сотрудничать с Дмитрием, все задания четкие, общение легкое.приятное, оплата моментальная, огромное спасибо. продолжаем сотрудничать!)
Очень обязательный исполнитель! Рекомендую!
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vitamine
Артем 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Добавить jQuery-элемент в верстку (скрины есть)
Понимающий, готовый идти на сотрудничество, адекватный заказчик! Рекомендую!
Артем, отличный верстальщик, про него можно сказать, что он профи, четко выполняет поставленные цели по проекту. Человек, ответственный, выполнил работу точно в сроки, не было случая и дня, что бы подвел, в оговоренное время выходил на связь, ровно в назначенное время, каждый день присылал текущее состояние проекта. За 7 лет работы с фрилансерами, я приятно был удивлен, такого не встретишь каждый день фрилансерами. Сроки все выдержал!!! ТЗ с его помощью было улучшено, на выходе получился качественный продукт.
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