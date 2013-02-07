Перенести JS скрипт в WP

Есть вот такой ф-ционал на сайте - http://b23.ru/hy4m где выбираешь квартиру, планировку и этаж, он показывает тебе квартиру, нужно сделать такую же вещь для этой страницы http://b23.ru/hyts

Исходников сразу же скажу нету. Выводить можно на странице в виде окна затухания.

Продумать такую вещь, что бы можно было в админке или файле каком-то заполнить те этажи и квартиры, которые свободные и какие проданные, плюс стоимость квадратного метра, т.к. она может менять в большую или меньшую сторону.

Нужен один человек, который сделает все сразу.

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