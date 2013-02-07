Перенести JS скрипт в WP

Требуется разработать небольшую админ панель для сайта, с помощью которой можно добавлять\удалять excel файл с прайсом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вот такой ф-ционал на сайте - http://b23.ru/hy4m где выбираешь квартиру, планировку и этаж, он показывает тебе квартиру, нужно сделать такую же вещь для этой страницы http://b23.ru/hyts
Исходников сразу же скажу нету. Выводить можно на странице в виде окна затухания.
Продумать такую вещь, что бы можно было в админке или файле каком-то заполнить те этажи и квартиры, которые свободные и какие проданные, плюс стоимость квадратного метра, т.к. она может менять в большую или меньшую сторону.
Нужен один человек, который сделает все сразу.
ICQ 41три2три37
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