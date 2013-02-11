Необходимо спарсить зоотовары

Веб-программированиеЗавершен2 заявки150 просмотров
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Здравствуйте, если не заняты взгляньте.

На нашем сайте для образца заполнена одна категория http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuema... все абсолютно тоже самое как на сайте доноре http://zverek-shop.ru/dljasobak/suhiekorma

В качестве движка магазина у нас Virtuemart 2.0.18 никаких изменений в структуру таблиц баз данных не вносили, по этому структура хранения стандартная для Virtuemarta 2.0.18

Важный момент. Нужно учесть понятие дочерние товары для virtuemarta. Чтобы обеспечить отображение нескольких товаров отличающихся расфасовкой и ценой в одной позиции при просмотре категорий и при просмотре карточки товара.

Так же хотелось бы учесть принадлежность товара категориям выбираемым из списков поиска и фильтрации.

Где-то около 5000–7000 товаров

11 лет назад
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$90
3 дня
Отличный исполнитель. Все четко и в срок, всем рекомендую.
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