Подправить Wordpress-плагин

Описание:

Есть плагин VivaThMUbs который делает зум картинок в постах.

Сам зум работает отлично. Он активируется чек боксом “Use Viva Zoom Effect” в параметрах медиафайла.

После этого в стандартную ссылку для картинок вида:

добавляется javascript:

class="highslide" onclick="return vz.expand(this)"

И получается ссылки:

Но после обновления до WP 3.5x даже при активации чек бокса “Use Viva Zoom Effect”

javascript в ссылку не добавляется. Если прописать его вручную, то все опять работает нормально.

Задание:

Нужно сделать, что бы опять при активации чек бокса “Use Viva Zoom Effect” в ссылку добавлялся javascript зум:

class="highslide" onclick="return vz.expand(this)"

Сам плагин предоставлю по запросу.