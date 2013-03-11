Подправить Wordpress-плагин

Веб-программированиеЗавершен3 заявки139 просмотров
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Описание:

Есть плагин VivaThMUbs который делает зум картинок в постах.

Сам зум работает отлично. Он активируется чек боксом “Use Viva Zoom Effect” в параметрах медиафайла.

После этого в стандартную ссылку для картинок вида:

добавляется javascript:

class="highslide" onclick="return vz.expand(this)"

И получается ссылки:

Но после обновления до WP 3.5x даже при активации чек бокса “Use Viva Zoom Effect”

javascript в ссылку не добавляется. Если прописать его вручную, то все опять работает нормально.

Задание:

Нужно сделать, что бы опять при активации чек бокса “Use Viva Zoom Effect” в ссылку добавлялся javascript зум:

class="highslide" onclick="return vz.expand(this)"

Сам плагин предоставлю по запросу.

WordPress
11 лет назад
lrv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Fer0x
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
С поставленной задачей справился. Отличная работа.
Сотрудничество прошло на отличном уровне.
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