Необходимо спарсить информацию о товарах

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есть сайт, http://trendland.ru/

если в него залогиниться вот тут http://trendland.ru/my_orders/

[email protected]

atibjy151274

то вы увидите, что на странице любого товара, например http://trendland.ru/product_108154/

есть ссылка на источник

в 90% случаев это сайт www.asos.com

на нем есть информация о том есть ли данный товар в наличии и если есть, то какие размеры есть в наличии

сейчас т.к. информация разово была загружена есть проблема, что люди заказывают то, чего нет или те размеры, которых нет

надо сделать скрипт, который бы например раз в неделю проходил по всем товарам и обновлял эту информацию

в БД на сайте по товару хранится инфа по тому какие размеры есть и товары, которых нет специально помечены как отсутствующие

товаров, которые нужно проверять на asos.com примерно 20 тысяч

надо как-то расчитать сколько нужно будет времени на то чтобы они проверились и можно было перепроверять заново

есть сервер с хорошим каналом на котором все это лежит, но с другой стороны жестить тоже нельзя, чтобы вдруг не забанили

11 лет назад
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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