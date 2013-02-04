Разработка сервиса обмена валют

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Интересует разработка сервиса обмена валют (автоматический обмен и ввод/вывод) по типу https://e-obmen.net/

Хотелось бы детально обсудить, а так же хотелось бы понять ценовую политику, сроки и дальнейшую поддержку проекта, чтобы ориентироваться.

11 лет назад
innocentsight
Лобанова 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад