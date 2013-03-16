Установить и настроить на WP-сайт новую тему

Здравствуйте!

Есть сайт akireev.com — сайт на WP. В теме, которая сейчас использована на сайте — что-то сломалось. Но дело не в этом:)

Нужно установить новую тему и грамотно перереспределить контент сайта внутри новой темы.

Вот ссылка на превью новой темы, которую будем использовать: http://themeforest.net/item/live-music-wordpress-theme/full_screen_preview/3409542

Идеальный вариант — настраиваете у себя на хостинге сайт, используя контент существующего сайта akireev.com, а затем мы переносим все на домен akireev.com.

Важно, чтоб кириллические шрифты в теме работали и отображались красиво и корректно.

Предлагайте цены-сроки.