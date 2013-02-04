Вёрстка и натяжка дизайна на движок

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Необходимо сверстать и натянуть на движок (Cake) существующего сайта новый дизайн.Подробности при обсуждении.Бюджет 1500 рублей.

Обращаю внимание – cms стоит Cake.

11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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