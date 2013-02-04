Вёрстка и натяжка дизайна на движок

Необходимо собрать видеофайлы курса и меню в единое целое. При нажатии на главу в меню должно открываться дополнительное окно в браузере (ссылка в меню через "_blank") и локально проигрываться в плеере (flash или java). Видеофайлы ...
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Необходимо сверстать и натянуть на движок (Cake) существующего сайта новый дизайн.Подробности при обсуждении.Бюджет 1500 рублей.
Обращаю внимание – cms стоит Cake.
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