Скачать базу с yellow-pages.ru

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скачать полную базу контактов сайта yellow-pages.ru поКраснодарскому краю.

требуемый формат: рубрика$имя фирмы$телефон$факс

Возможна частичная оплата после проверки количества фирм в рубриках

и нескольких контрольных рубрик.

Возможно аргументированное увеличение бюджета.

Заявки с указанием времени выполнения работы просьба высылать на адрес [email protected]

11 лет назад
astra_job
Вера 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
24 отзыва
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