Создать новый раздел на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок181 просмотр
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На сайте (ukrfoto.net) стоит самописная cms с плохо структурированным и не оптимизированным кодом ( без использования фреймворков, паттернов и orm)... Задача - создать новый раздел "Новости", чтобы из админки можно было добавлять материалы.

11 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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