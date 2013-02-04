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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
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http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок в корне. Жду предложений

11 лет назад
ttsvediz
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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