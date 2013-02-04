Сделать выгрузку xml

при создании онлайн-генератором файла sitemap.xml показывает двойные ссылки на одни и те же страницы, хотелось бы найти их на сайте и исправить, например, убрать ссылку с "index.php" (пример): www.germanmed.info/index.php?page=karzinoma и ссылка http://www.germanmed.info/lechenie-germany/onkologie-in-germany/karzinoma.html и еще пример: http://www.germanmed.info/gastroskopie/ и ссылка ...