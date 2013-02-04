Сделать выгрузку xml

Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Сделать выгрузку курсов в формате xml. monsterwm.com

В движке предусмотрено только выгрузка курсов при обмене. А нужно еще чтобы и при вводе и выводе.

11 лет назад
monsterwm
Валерий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$200
1 день
Очень понравилось сотрудничество с Андреем. Быстро, Качественно без лишних вопросов.
Хороший заказчик, быстро нашли общее понимание сути проекта, и соответственно он был быстро реализован за что спасибо данному замечательному человеку ! Оплату получил оперативно и даже чуть больше чем изначально договорились. Рекомендую однозначно !
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