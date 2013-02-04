Сделать и запустить сайт, дизайн готов.

Требуется создать скрипт, который будет работать в поисковиках Google и Yandex. Принцип работы: В скрипт вбиваются запросы через запятую, к примеру "купить автомобиль, купить дорогой автомобиль, купить дешевый автомобиль" и т.д. Так же забивается фильтрация ...
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