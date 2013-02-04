Скрипт для создания базы сайтов с контактами.

Требуется создать скрипт, который будет работать в поисковиках Google и Yandex. Принцип работы:

В скрипт вбиваются запросы через запятую, к примеру "купить автомобиль, купить дорогой автомобиль, купить дешевый автомобиль" и т.д. Так же забивается фильтрация по страницам выдачи, к примеру 1-10 страницы. Скрипт в кратчайший срок по каждому запросу анализирует поисковую выдачу сайтов со страниц 1-10. Так же с каждого найденного сайта он выдирает контактные данные, телефоны, электронные адреса, ФИО, если есть. Причем, если контактные данные зашиты дальше главной страницы - скрипт также должен определить это и проставить. На выдаче должна получится Эксель-таблица с данными: название сайта, поисковая позиция по данному запросу, запрос, телефон, e-mail. Как дополнительная фенечька было бы интересно, что бы скрипт удалял задвоение url. Ждем Ваших предложений.