Скрипт для создания базы сайтов с контактами.

Требуется грамотно написать .htaccess Имеются полные ссылки такого типа: 1. Если категория товаров, тогда http://site.com/index.php?categoryID=304 В данном случае все категории обозначаются цифрами в конце после равно, в данном случае 304. 2. Если товар, тогда ссылка имеет вид, http://site.com/index.php?ukey=product&productID=3637 В данном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать скрипт, который будет работать в поисковиках Google и Yandex. Принцип работы:
В скрипт вбиваются запросы через запятую, к примеру "купить автомобиль, купить дорогой автомобиль, купить дешевый автомобиль" и т.д. Так же забивается фильтрация по страницам выдачи, к примеру 1-10 страницы. Скрипт в кратчайший срок по каждому запросу анализирует поисковую выдачу сайтов со страниц 1-10. Так же с каждого найденного сайта он выдирает контактные данные, телефоны, электронные адреса, ФИО, если есть. Причем, если контактные данные зашиты дальше главной страницы - скрипт также должен определить это и проставить. На выдаче должна получится Эксель-таблица с данными: название сайта, поисковая позиция по данному запросу, запрос, телефон, e-mail. Как дополнительная фенечька было бы интересно, что бы скрипт удалял задвоение url. Ждем Ваших предложений.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Необходимо на движке OpenCart версия ocstore_v1.5.3.1 исправить ошибки при оформлении заказа через корзину и слегка доработать её. Необходимо чтобы при нажатии купить выплывала корзина и в последствие клиент мог либо продолжить покупки либо перейти к ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуются опытные фрилансеры. В небольшую команду разработчиков. Основным направлением будет создание сайтов, верстка дизайн сайтов. Требуются люди с такими знаниями: -PHP, MySQL - Верстка (также адаптация под CMS) -Дизайн - Также другие знания программирования. Также нужен консультант(обязанности опишу в личку) Как только в ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт для турфирмы. Динамическая часть сайта - это партнерки от 4-х существующих сайтов турфирм. Дизайн готов и частично сверстан. Краткое ТЗ и пример дизайна - в аттаче. Оплата по факту поэтапно, либо СБC. Жду предложений по цене ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта Butikos.ru необходимо: 1. В админпанели в разделе Заказы добавить поле (только для администратора) «Себестоимость», админ будет вводить вручную. Исходя из этих значений должна считаться валовая прибыль (оплачено минус себестоимость), отчет по этому показателю должен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт-магазин под Joomla на основе разработанного дизайна (формат PSD) и прописанного тех задания. Разместить готовый сайт на сервере. Дизайн и тех задание в прикрепленных файлах (формат PSD вышлю исполнителю по электронной почте). Требования: ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется сделать мобильную версию для портала на друпале 6.2. Блок новости, фото галерея и еще несколько разделов под ipnone и android. Дизайн есть - нужно отверстать, собрать и наладить нормальное функционирование мобильной версии сайта. Оставляйте примеры работ и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по интеграции 1с 7.7 (!) --- Opencart 1.5.x (версия любая, которая лучше подойдёт) Жду предложений. Просьба откликаться только тех кто уже проделал данную процедуру ранее. Без опыта - не беспокоить. Обязательно указывайте стоимость и сроки. Предоплат ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
скрипт на php Генератор должен в квадрате 10x10 размещать 1 корабль — ряд из 4 клеток, 2 корабля — ряд из 3 клеток, 3 корабля — ряд из 2 клеток, 4 корабля — 1 клетка. Корабли не могут касаться друг друга. ...Завершен11 лет назад