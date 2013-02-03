Внести доработки в OpenCart

Для сайта Butikos.ru необходимо:

1. В админпанели в разделе Заказы добавить поле (только для администратора) «Себестоимость», админ будет вводить вручную. Исходя из этих значений должна считаться валовая прибыль (оплачено минус себестоимость), отчет по этому показателю должен быть включен в меню Отчеты, разбить помесячно (за дату следует принимать день введения трек-кода (см.п.2)).

2. Также в админпанели в заказах необходимо сделать поле «Трек-код», при вводе которого админом автоматически должно высылаться письмо покупателю с заранее составленным текстом и трек-кодом (текст письма дам).

3. Сделать автоматическую смену статуса заказа по прошествии 5 дней со дня его добавления (статусы Ожидает оплаты и В обработке должны меняться на «На прозвон»).

По всему вышеуказанному — структуру базы данных надо сохранить, можно добавить поля в заказы.

Дополнение — также необходимо сделать рабочей ссылку Связаться с нами в нижнем меню.