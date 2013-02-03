Внести доработки в OpenCart

Необходимо выполнить анимацию ковбоев - дуэли. Картинки-спрайты все готовы, логика и последовательность после переписки. От кандидата требуются навыки работы в одном из html5 javascript фреймворков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта Butikos.ru необходимо:
1. В админпанели в разделе Заказы добавить поле (только для администратора) «Себестоимость», админ будет вводить вручную. Исходя из этих значений должна считаться валовая прибыль (оплачено минус себестоимость), отчет по этому показателю должен быть включен в меню Отчеты, разбить помесячно (за дату следует принимать день введения трек-кода (см.п.2)).
2. Также в админпанели в заказах необходимо сделать поле «Трек-код», при вводе которого админом автоматически должно высылаться письмо покупателю с заранее составленным текстом и трек-кодом (текст письма дам).
3. Сделать автоматическую смену статуса заказа по прошествии 5 дней со дня его добавления (статусы Ожидает оплаты и В обработке должны меняться на «На прозвон»).
По всему вышеуказанному — структуру базы данных надо сохранить, можно добавить поля в заказы.
Дополнение — также необходимо сделать рабочей ссылку Связаться с нами в нижнем меню.
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