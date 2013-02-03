Требуется сделать моб. версию для сайта на друпале

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Требуется сделать мобильную версию для портала на друпале 6.2.

Блок новости, фото галерея и еще несколько разделов под ipnone и android.

Дизайн есть - нужно отверстать, собрать и наладить нормальное функционирование мобильной версии сайта.

Оставляйте примеры работ и скайп.

Спасибо.

11 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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