Требуются модификация сайта на ВА: Настройка нового модуля доставки (в зависимости от района города стоимость разная) Специальная система скидок (скидка на группу товаров, если куплен определенный товар) Подарочные карты (хранение номера карты и суммы, оплата на сайте ...
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Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры.
Нужно внести изменения в сайт.
Сам сайт: http://cheldip74.ru/
Тз в приложении.
Интересует цена - срок.
Предоплат нет,все только по факту.
Жду ваших заявок.
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